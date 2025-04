Minorca natura incontaminata e storia antichissima

Minorca, la più settentrionale delle Baleari, perle del Mediterraneo e tra le destinazioni più amate di Spagna, con Maiorca, la più grande e la più urbanizzata, centro amministrativo dall'animo cosmopolita, Ibiza, la regina della movida sempre più aperta al turismo culturale, naturalistico ed esperienziale, e Formentera, la più piccola dall'animo autentico, isola di pescatori ed agricoltori con qualche evasione glam, complice la vicina sorella pitiusa. Difficile scegliere tra queste meraviglie dell'arcipelago, ma chi è alla ricerca di una vacanza davvero immersiva e di un tuffo nella natura, a Minorca troverà un vero e proprio paradiso terrestre.

Non è raro vedere i minorchini passeggiare con le "abarcas", così tanti turisti che non resistono a indossare le tipiche calzature, nate dal sapere contadino, tramandate da generazione in generazione, moda indiscussa dell'isola.

