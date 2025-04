Tennis Lucrezia Stefanini agli Internazionali d' Italia

Lucrezia Stefanini giocherà gli Internazionali d'Italia. E' quanto reso noto stamani da Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, il quale ha annunciato i nomi dei giocatori e delle giocatrici titolari della "wild card" che permetterà loro l'accesso al tabellone principale della manifestazione Tennistica di Roma. E fra loro, ci sarà anche la quasi ventisettenne di Carmignano, scelta insieme a Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant e Giorgia Pedone. Lucrezia, del resto, è nel pieno della maturità agonistica: rispetto alle passate stagioni è fin qui forse mancato l'acuto rappresentato dalla vittoria di un torneo, ma il tempo non manca e il fatto di partecipare a competizioni ad alto coefficiente di difficoltà rappresenta certamente un punto da tenere in considerazione.

Tennis, Lucrezia Stefanini agli Internazionali d'Italia - La tennista di Carmignano Lucrezia Stefanini parteciperà ai prossimi Internazionali d'Italia di Roma come "wild card" ... (msn.com)

WTA Bogotà 2025, Lucrezia Stefanini annuncia il forfait ancora prima di scendere in campo - Lucrezia Stefanini era attesa questa sera nel suo match di primo turno nel WTA di Bogotà, ma la tennista toscana ha annunciato poco fa il suo ritiro dal ... (oasport.it)

WTA Bogotà: Lucrezia Stefanini si ritira per febbre. Emiliana Arango se la vedrà con Tig - Tennis - WTA | L'azzurra non giocherà la sfida contro la colombiana per colpa di un'influenza. Subentra al suo posto la rumena ... (ubitennis.com)