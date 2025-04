A Testa Alta la nuova serie Mediaset con Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli ritorna tra i volti della serialità di Canale 5. Dopo il ruolo della diva Gloria nella serie omonima trasmessa lo scorso anno su Rai 1, l'attrice romana è la protagonista di A Testa Alta, nuova coproduzione RTI e Banijay Studios Italy nella quale interpreta una donna al centro di un vero e proprio scandalo mediatico causato da un video privato pubblicato in rete senza il suo consenso.A Testa Alta, trama e tematicheNella serie, in onda nei prossimi mesi, Sabrina Ferilli veste i panni di Virginia Terzi, preside di un liceo situato in un piccolo paese tranquillo sulle sponde di un lago laziale, non molto lontano da Roma. Donna brillante, educatrice appassionata e madre premurosa, Virginia è la mente di un progetto, A Testa Alta, all'avanguardia contro la dipendenza digitale.

