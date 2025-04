Unesco, sulle Alpi mostra “As Ice” riflette su scomparsa ghiacciai.

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 10 apr. (askanews) – Nel cuore delle, aderendo all’Anno Internazionale per la Conservazione deidecretato dall’e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), Castel Belasi – Centro Arte Contemporanea per l’Eco Pensiero presenta dal 10 maggio a fine ottobre la“As Ice (Come Ghiaccio)” con opere di quattordici artisti internazionali di diverse generazioni, di alto livello mondiale e giovanissimi, per farcire sul concetto di fragilità e, tra protezione, conflitto e spiritualità in un’epoca in cui credenze e certezze si stanno dissolvendo come neve al sole. La, curata da Stefano Cagol, si snoda al piano espositivo superiore del castello, dove entra in dialogo con gli affreschi cinquecenteschi delle Metamorfosi di Ovidio e con l’antico mito di Perseo, simbolo della capacità di cambiamento consapevole.