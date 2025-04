Ilfattoquotidiano.it - Repubblica Dominicana, il tesoro dei Caraibi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laè una destinazione tra le più amate dai viaggiatori di tutto il mondo. Le spiagge da sogno hanno fatto la fortuna di questo Paese, soprattutto i nastri di sabbia della parte settentrionale, popolati da surfisti, e quelli delle splendide località del sud-est che si tuffano in un mare dalle acque tranquille e turchesi, che invitano ad esplorare i fondali coloratissimi, o a salpare a bordo di un catamarano per raggiungere le isole meridionali, quintessenza del paradisoco. E poi l’entroterra, un richiamo all’avventura lungo itinerari trekking che attraversano floride foreste pluviali, coltivazioni di canna da zucchero e caffè, geografie da esplorare con scarponcini ai piedi e zaino in spalla, oppure al trotto di un cavallo guadando persino i fiumi, o in sella ad una mountain bike, tracciando la polvere degli sterrati, sempre a caccia di incantevoli panorami incorniciati da imponenti montagne.