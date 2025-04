Screenworld.it - Un Film Minecraft contiene l’easter egg più commovente della storia (preparate i fazzoletti)

Unche si presenta come una colorata commedia per famiglie riesce a stupire il pubblico con uno dei momenti più toccanti mai visti in un adattamento cinematografico di un videogioco. Un, con protagonisti Jack Black e Jason Momoa, inserisce un tributo sincero e silenziosamente struggente a una figura leggendariacommunity del gioco: Technoblade. Non tutti lo coglieranno, ma per chi sa, quel momento vale più di mille parole.Come segnalato anche da Kotaku, all’iniziopellicola, mentre Jack Black nei panni di Steve introduce alcuni umani nel suo villaggio, il giovane Henry nota un maiale con una corona che cammina pacificamente tra le case. “È un re?” chiede. “No. È una leggenda” risponde Steve, con una pausa carica di significato. È un chiaro etributo ad Alexander, noto online come Technoblade, iconascenasu YouTube, scomparso nel 2022 a soli 22 anni a causa di un tumore.