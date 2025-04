Reati agroalimentari e Legge Caselli Coldiretti soddisfatta

Coldiretti esprime profonda soddisfazione, e un ringraziamento va al ministro Francesco Lollobrigida, per l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge a tutela della qualità, della legalità e della salute nel settore agroalimentare. Dopo oltre dieci anni di attesa, arriva il coraggio politico di mettere in campo una riforma storica.

