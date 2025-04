Il report della Polizia | nel 2024 denunciati 2 051 estremisti di sinistra durante gli scontri di piazza

Secondo il report della Polizia presentato per le celebrazioni dei 173 anni dalla fondazione del corpo, nel 2024 sono state registrate 12.302 manifestazioni, di cui 322 sono sfociate nei disordini di piazza. In tutto, a causa dei tafferugli, sono state arrestate 16 persone mentre 2.069 sono state denunciate in stato di libertà. Colpisce anche il numero di agenti che è rimasto ferito durante gli scontri: sono infatti 258 gli uomini e le donne della Polizia che hanno riportato diverse lesioni. Inoltre, per le esigenze totali di ordine pubblico nello stesso anno, è stata disposta la movimentazione nazionale di 510.862 unità di rinforzo dei reparti mobili. Invece, per quanto riguarda le attività di rimpatrio dei migranti irregolari, le questure hanno adottato nel 2024 complessivamente 25.383 provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri e comunitari.

