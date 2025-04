Secoloditalia.it - De Luca è caduto ma già medita vendetta: una lista “family” per schiantare il Pd in Campania, con la carta del figliol d’oro…

Leggi su Secoloditalia.it

Mai come da quando, ieri sera, ha avuto notizia della sentenza della Consulta che gli impedisce la terza candidatura in, Vincenzo Demostra ironia e serenità. Dopo la battuta sulla vernice da comprare per cancellare dai tribunali la scritta “La legge è uguale per tutti, oggi lo “sceriffo” campano parla di un’Alta Corte, anzi, altissima, manifestando tutto il suo livore. Ma intantoe prepara la “” contro il suo, si fa per dire, Pd. Perché se è vero che inil Pd è lui, è anche vero che la sua principale nemica è la segretaria di quello stesso partito, che non vede l’ora di sperimentare il “campo largo” inaccettando di convergere su una candidatura grillina, l’ex presidente della Camera Roberto Fico o l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa.De, il day after di veleni con le minacce al Pd“Dopo il pronunciamento dell’Alta, anzi Altissima, Corte, si apre in Italia una stagione politica di alto valore ideale, morale e istituzionale.