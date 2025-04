Latuafonte.com - Colpo di scena a Uomini e Donne: Nadia si elimina, il gesto su Instagram conferma

Leggi su Latuafonte.com

Di Diodato, corteggiatrice di Gianmarco Steri a, ha condiviso una frase suche lascia ipotizzare il finale del suo percorso. Nella registrazione svolta lo scorso 7 aprile 2025, sia lei che Cristina Ferrara hanno deciso di andare via. Al contrario, Francesca Polizzi si è ritrovata in una situazione comoda. Ed è proprio per ciò che è accaduto tra il tronista e lei che le altre due corteggiatrici hanno lasciato lo studio. Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni, Gianmarco è apparso molto preso da, con la quale si è scambiato più di un bacio. Il tronista si è scaldato di fronte alle mancate reazioni a quanto accaduto e poi sono nate nuove polemiche.lascia? L’ultimosocial sembrareLeggi anche: UeD 2025, chi è Cristina (Gianmarco): età, cognome, lavoro, origini,Leggi anche: UeD 2025, chi è Francesca (Gianmarco): età, cognome, origini, lavoro, socialFacendo il punto della situazione, nella più recente registrazione di, Gianmarco ha raccontato che ha avuto la possibilità di fare solo un’esterna.