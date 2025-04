Roma a piazza del popolo il 173 anniversario della Polizia

piazza del popolo, a Roma, i festeggiamenti per il 173° anniversario della nascita del corpo della Polizia di Stato. Presenti, tra le diverse cariche politiche e istituzionali del paese, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli interni Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. L’occasione è stata anche il momento per assegnare medaglie e riconoscimenti ai più meritevoli. Lapresse.it - Roma, a piazza del popolo il 173° anniversario della Polizia Leggi su Lapresse.it Sono andati in scena indel, a, i festeggiamenti per il 173°nascita del corpodi Stato. Presenti, tra le diverse cariche politiche e istituzionali del paese, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quelloCamera Lorenzo Fontana, la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli interni Matteo Piantedosi e il capoVittorio Pisani. L’occasione è stata anche il momento per assegnare medaglie e riconoscimenti ai più meritevoli.

Festa della Polizia, Piazza del Popolo si trasforma nel Villaggio della Legalità.

