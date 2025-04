LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo ricompattato affronta la salita di Asentzio

DIRETTA LIVE14.22 I dettagli sulla salita di Asentzio che si sta per concludereEguneko lehen mendatea. Primer puerto del día Asentzio. @BasotikFund@gregariosdelujo @bancosabadell#Itzulia2025 pic.twitter.com/D4njAwZYx3— Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 10, 202514.19 Mancano 3 km al GPM.14.18 Detto, fatto. Adesso il gruppo è completamente ricompatto.14.17 Attenzione, altro scossone dal gruppo: si staccano Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike) ed Harold Tejada. I tre raggiungono i quattro di testa. Ma tutto potrebbe neutralizzarsi a breve.14.15 Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale) viene risucchiato dal gruppo, che adesso spinge con più veemenza.14.12 E’ appena cominciata la salita di Asentzio.14.11 La distanza tra il transalpino è il gruppo è invece o’30”. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo ricompattato affronta la salita di Asentzio Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 I dettagli sulladiche si sta per concludereEguneko lehen mendatea. Primer puerto del día. @BasotikFund@gregariosdelujo @bancosabadell#Itzuliapic.twitter.com/D4njAwZYx3— Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 10,14.19 Mancano 3 km al GPM.14.18 Detto, fatto. Adesso ilè completamente ricompatto.14.17 Attenzione, altro scossone dal: si staccano Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike) ed Harold Tejada. I tre raggiungono i quattro di testa. Ma tutto potrebbe neutralizzarsi a breve.14.15 Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale) viene risucchiato dal, che adesso spinge con più veemenza.14.12 E’ appena cominciata ladi.14.11 La distanza tra il transalpino è ilè invece o’30”.

