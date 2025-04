Ilfattoquotidiano.it - L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale: la indosserà contro il Cagliari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo. Il frutto di questa partnership è unache unisce il mondo del calcio e delle due ruote, creata in onore del 46° compleanno die della sua grande passione per la squadra nerazzurra. “La divisa da trasferta 2024/25 delè stata rivisitata con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di. In particolare, il celebre ‘Sole e Luna’ è stato integrato nel cuore del design della, a simboleggiare l’unione di due mondi e a ere il legametra– si legge in una nota del club nerazzurro – Tra i dettagli esclusivi della jersey, spicca il numero 46 sotto lo swoosh Nike insieme a una seconda etichetta situata sul fondo della, recante la scritta: “Engineered to the exact specifications of” (“Progettata secondo le specifiche esatte di”).