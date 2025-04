Lanotiziagiornale.it - Referendum per l’indipendenza della Catalogna: i giudici spagnoli negano l’amnistia a Puigdemont

Brutta tegola per l’ex leader indipendentista catalano Carles, noto per aver promosso ilperdalla Spagna nel 2017, al quale la Corte d’AppelloCorte Suprema spagnola ha respinto la richiesta di amnistia per il reato di malversazione. I, dopo aver valutato il caso che ha scosso la Spagna, hanno confermato la decisione del giudice istruttore di non applicareper: i, così come agli ex assessori Toni Comín e Lluís Puig, la giustizia spagnola contesta ilillegale sul, tenutosi il primo ottobre 2017. Secondo quanto riferito dagli stessi togati, la decisione del giudice istruttore di non applicare la legge di amnistia, recentemente approvata dal Parlamento, non contravviene alla volontà del legislatore.