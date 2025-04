361magazine.com - Svelato il teaser trailer ufficiale di È Colpa Nostra?, il gran finale della trilogia “Culpables”

Leggi su 361magazine.com

Tratto dai libri di Mercedes RonPrime Video haildi È?, l’attesissimo film Original spagnolo che segna il capitolo conclusivobestseller del New York Times, firmata dall’autrice Mercedes Ron. Il film debutterà in esclusiva questo ottobre, arrivando contemporaneamente in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.È? segue il successo travolgente dei due film precedenti: ÈMia?, entrato nella top 10 in più di 190 Paesi, e ÈTua?, che ha conquistato il titolo di film Original internazionale più visto su Prime Video al momento del lancio.La pellicola è l’ultima proposta imperdibile per gli abbonati Amazon Prime, che in Italia possono godere di spedizioni rapide, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, tutto incluso in un unico abbonamento da €49,90 all’anno o €4,99 al mese.