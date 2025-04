Secoloditalia.it - La Polizia compie 173 anni. Meloni: “Con il nuovo dl sicurezza rafforziamo le tutele per le donne e gli uomini in divisa”

“Oggi celebriamo il 173ºversario della fondazione delladi Stato, una forza al servizio della Nazione e dei cittadini, presidio quotidiano di legalità e”. Così su X la premier Giorgiaprima di partecipare alle cerimonia solenne in Piazza del Popolo alla presenza dei presidenti di Camera e Senato, del ministro Matteo Piantedosi e del capo della-direttore generale della Pubblica, prefetto Vittorio Pisani. “Allee agliinva la gratitudine del governo per il coraggio, la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui proteggono le nostre comunità”.: la mia gratitudine allee agliinProprio in questi giorni – ha ricordato– con l’approvazione deldecreto, “abbiamo rafforzato strumenti eper le Forze dell’Ordine.