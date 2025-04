Anteprima24.it - L’associazione Oltre gli Ostacoli di Benevento al Torneo Nazionale di Bocce Paralimpiche

Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo weekend, 12 e 13 aprile, si svolge il 4°, sotto l’egida dalla Commissione Paralimpica, valevole per l’acquisizione dei punti per incrementare la Rankingper la partecipazione ai Campionati Italiani Individuali Sitting 2025.La manifestazione,all’attività Sitting quest’anno ha inserito anche una garaper l’attività Standing, alla sua 2° edizione denominata “Si Volaaaaaaaaa” si svolgerà a Pineto presso il Bocciodromo Comunale della società Pinetese. La fase eliminatoria inizierà sabato 12 aprile per la categoria Sitting presso la società Pinetese e per la categoria Standing presso il Bocciodromo di Roseto, mentre le semifinali e finali domenica dalle ore 9,00 a Pineto. Grande successo di partecipazione sia di atleti Sitting (28) che di atleti Standing (12) Sono presenti 10 regioni con la partecipazione di ben 19 società: Veneto 3 Sitting – 2 Standing; Lombardia: 8 Sitting; Umbria 1 Sitting; Marche: 2 Standing; Emilia Romagna: 2 Sitting; Abruzzo 2 Sitting – 5 Standing; Molise: 4 Sitting – 1 Standing; Lazio 5 Sitting; Campania 2 Sitting – 2 Standing; Puglia 1 Sitting.