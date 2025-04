Pompei rinasce con la musica | dal 27 giugno torna la rassegna Beats of Pompeii tra grandi nomi internazionali e italiani

Leggi su Ildenaro.it

di Alessandra Del PreteLaa risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Dal 27al 5 agosto 2025, prende il via una nuova edizione della stagionele estiva al Parco Archeologico di, con quattordici appuntamenti live che confermano la centralità dellaBOP –ofi nel panorama deieventi europei.Dopo l’apertura affidata a due concerti-evento di Andrea Bocelli, sarà il Maestro Riccardo Muti, con un’esibizione in programma a fine luglio, a ribadire il respiro sinfonico e universale di un cartellone che abbatte i confini tra i generi. LaBOP, diretta artisticamente da Giuseppe “Peppe” Gomez – figura di riferimento nella scena campana e nazionale – si distingue anche quest’anno per l’equilibrio tra ricerca, qualità e richiamo internazionale.