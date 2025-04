Cecchy Frezza e VGL | la nuova generazione del rap napoletano si fa sentire con Sang Not Slime

Cecchy torna sulla scena e annuncia “Sang Not Slime” feat. Frezza e VGL (Warner Music Italy), in uscita venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme digitali.Con questo singolo Cecchy ha voluto accanto a lui due nuovi protagonisti della scena rap: Frezza, uno dei nomi più chiacchierati della nuova scuola napoletana, e VGL, giovane talento che sta rapidamente conquistando l’attenzione degli appassionati del genere.Già nel titolo, “Sang Not Slime” porta con sé una fusione tra slang americano e napoletano che racconta subito da dove vengono gli artisti e chi sono. Un messaggio forte, che parla di radici, identità e appartenenza.Cecchy, Frezza e VGL, si confermano come voci di una nuova generazione pronta a fare la differenza nel panorama musicale italiano: pur essendo radicati nella scena rap partenopea, i tre artisti riescono a infondere nel loro stile influenze americane, e “Sang Not Slime” ne è la conferma. Leggi su Ildenaro.it Dopo la collaborazione con Rasty Kilo in “AFFILIATI”,torna sulla scena e annuncia “Not” feat.e VGL (Warner Music Italy), in uscita venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme digitali.Con questo singoloha voluto accanto a lui due nuovi protagonisti della scena rap:, uno dei nomi più chiacchierati dellascuola napoletana, e VGL, giovane talento che sta rapidamente conquistando l’attenzione degli appassionati del genere.Già nel titolo, “Not” porta con sé una fusione tra slang americano eche racconta subito da dove vengono gli artisti e chi sono. Un messaggio forte, che parla di radici, identità e appartenenza.e VGL, si confermano come voci di unapronta a fare la differenza nel panorama musicale italiano: pur essendo radicati nella scena rap partenopea, i tre artisti riescono a infondere nel loro stile influenze americane, e “Not” ne è la conferma.

Cecchy, Frezza e VGL: la nuova generazione del rap napoletano si fa sentire con "Sang Not Slime". Ne parlano su altre fonti

Cecchy annuncia “Sang Not Slime” feat. Frezza e VGL - Dopo la collaborazione con Rasty Kilo in “AFFILIATI”, Cecchy torna sulla scena e annuncia “Sang Not Slime” feat. Frezza e VGL (Warner Music Italy), in uscita venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme ... (radiowebitalia.it)

CECCHY: torna sulla scena e annuncia “Sang Not Slime” - Dopo la collaborazione con Rasty Kilo in “AFFILIATI”, Cecchy torna sulla scena e annuncia “Sang Not Slime” feat. Frezza e VGL (Warner Music Italy), in uscita venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme ... (irpinia24.it)