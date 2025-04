Centri impiego oltre 100 annunci di lavoro a Foggia e in provincia

Centri per l’impiego della provincia di Foggia aggiornata al 10 Aprile sono presenti 104 annunci di lavoro per una richiesta di 187 professionisti. Tra gli annunci, spicca la richiesta di 84 professionisti per i Servizi turistici, culturali e ristorazione. Inoltre, si. Foggiatoday.it - Centri impiego, oltre 100 annunci di lavoro a Foggia e in provincia Leggi su Foggiatoday.it Nell’edizione del report deiper l’delladiaggiornata al 10 Aprile sono presenti 104diper una richiesta di 187 professionisti. Tra gli, spicca la richiesta di 84 professionisti per i Servizi turistici, culturali e ristorazione. In, si.

Servizi turistici, oltre duemila opportunità di lavoro e 1200 colloqui. Palermo Job Connect, duemila under 35 all'inaugurazione della fiera. Nell’ex caserma Osoppo di Udine il Centro per l’impiego e l’Organismo Pagatore Fvg. Job Day spazi estivi, successo per la giornata dalla Provincia attraverso il Centro per l'impiego di Bergamo. Lavoro: Cpi di Pescara organizza "recruiting day" per Alfasigma. Lavoro, le opportunità nelle aree di Bari, Bat e Foggia: oltre 1.100 proposte. Ne parlano su altre fonti

Pubblico Impiego: 4 mila assunzioni in arrivo ma non bastano a coprire le carenze di personale, a che punto siamo - Nel 2025 sono autorizzate oltre 4 mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione ma non bastano per garantire la copertura di tutti i posti vacanti nel pubblico impiego. Facciamo un punto della situaz ... (ticonsiglio.com)

Soccorso, esercitazione con oltre 100 persone - Pavullo, sono entrate nel vivo le simulazioni di ricerca persone organizzate dall’Aeronautica militare in collaborazione con il Saer ... (msn.com)

Centri per l’impiego 2.0: nuove sedi e assunzioni nelle Marche - ANCONA Parte il nuovo corso dei Centri per l’impiego. La Regione ha approvato il secondo aggiornamento dei piano di potenziamento finanziato con le risorse del Pnrr. (msn.com)