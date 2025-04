Screenworld.it - Diablo 4: nuova espansione nel 2026, quest’anno tantissimi contenuti (in attesa di sconfiggere Mephisto)

Il 2025 sarà un anno cruciale perIV. Anche se l’attesissima secondaslitta ufficialmente al, Blizzard promette un flusso continuo di novità, eventi e miglioramenti per tenere viva la fiamma degli Inferi. La roadmap pubblicata ha però diviso la community: tra nuove stagioni, poteri stagionali, aggiornamenti all’endgame e misteriose collaborazioni IP, c’è tanto in serbo, ma non tutti sono convinti che basti. Gli sviluppatori, tuttavia, ribadiscono: “il meglio deve ancora venire“.Il 2025 è stato ribattezzato l’Anno dell’Odio, e porterà con sé le Stagioni 8, 9 e 10. Ognuna introdurrà poteri stagionali unici, modifiche strutturali all’endgame e nuovicosmetici come i pet raccoglitori d’oro e materiali. La Season 8, in uscita il 29 aprile (dopo un piccolo ritardo), sarà più difficile e lenta rispetto alla precedente, con XP ridotti ai livelli più bassi e un aumento della difficoltà Torment.