Terni manifestazione contro il nucleare | Fermiamo questo scempio

nucleare. In programma sabato 12 aprile una manifestazione contro il possibile ritorno del nucleare in Italia e contro la possibilità della costruzione di una centrale nucleare proprio a Terni, dopo la lettera inviata dal Comune al governo. A. Ternitoday.it - Terni, manifestazione contro il nucleare: “Fermiamo questo scempio” Leggi su Ternitoday.it Continua a tenere banco la questione energia. In programma sabato 12 aprile unail possibile ritorno delin Italia ela possibilità della costruzione di una centraleproprio a, dopo la lettera inviata dal Comune al governo. A.

Bandecchi scrive a Pichetto Fratin: per Terni si pensa a un hub di ricerca con ‘mini-nucleare’. Terni: «Serve una reazione dei popoli liberi». Manifestazione il 14 marzo in piazza. Terni: Arbitrio di polizia contro un attivista «. Terni, Alleanza Verdi Sinistra su energia e transizione ecologica: “No al nucleare”. Inquinamento: asse Terni-Cremona, legate a doppio filo all’acciaio di Arvedi. Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del Pianeta. Ne parlano su altre fonti

Bandecchi scrive a Pichetto Fratin: per Terni si pensa a un hub di ricerca con ‘mini-nucleare’ - di C.P. e S.C. «Ci candidiamo ad essere un hub di ricerca, non soltanto sul nucleare ma in tutti i settori energetici». Così l’assessore allo Sviluppo Economico di Terni, Sergio Cardinali, motiva la r ... (umbria24.it)

Terni apre al nucleare: «A settembre i primi test» - Si apre il dibattito sul nucleare di ultima generazione a Terni. A settembre, al "BIC" di Maratta, incubatore di imprese e start-up, prenderanno il via studi sui vettori energetici, tra cui il ... (ilmessaggero.it)

Nucleare, Bandecchi scrive al ministro: - Terni potrebbe diventare una delle prime città italiane ad ospitare una centrale nucleare di ultima generazione. Il sindaco Stefano Bandecchi ha manifestato la disponibilità del Comune ... (ilmessaggero.it)