Ercolano | Osanna lascia la direzione ad interim a Sirano in attesa del bando internazionale

“E’ importante assicurare la continuita’ per, anche per il bel rapporto pubblico-privato con Packard. Quindi avochero’ io ladel Parco e deleghero’ Francescoa questo continuare percorso, inche ci siano i bandi internazionali e quindi il nuovo direttore”. Il direttore generale Musei del ministero della Cultura, Massimo, spiega così’ la decisione dire laper l’area archeologica a, il cui secondo mandato quadriennale e’ scaduto ieri a mezzanotte. A margine dell’inaugurazione della mostra permanente sui legni che si sono conservati dopo l’eruzione,annuncia che ilper la nuova guida dipotrebbe arrivare gia’ a maggio, poi sara’ indetto il concorso e, a fine anno, dovrebbe essere nominato il nuovo direttore.

