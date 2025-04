La polizia festeggia 173 anni | ecco chi sono i poliziotti premiati con encomi e promozioni

polizia di Stato ha festeggiato questa mattina il 173esimo anniversario della sua fondazione. Le celebrazioni, alla presenza delle massime autorità cittadine, militari e religiose, si sono svolte nell'aula magna Quistelli dell'università Mediterranea.La deposizione di una corona d’alloro. Reggiotoday.it - La polizia festeggia 173 anni: ecco chi sono i poliziotti premiati con encomi e promozioni Leggi su Reggiotoday.it Ladi Stato hato questa mattina il 173esimoversario della sua fondazione. Le celebrazioni, alla presenza delle massime autorità cittadine, militari e religiose, sisvolte nell'aula magna Quistelli dell'università Mediterranea.La deposizione di una corona d’alloro.

La polizia festeggia 173 anni, la gratitudine del sindaco Falcomatà. La Polizia festeggia 173 anni, l’Orchestra del ‘Perosi’ eleva in musica gli alti valori del Corpo. Pisa, la polizia festeggia il 173° anniversario della sua fondazione. Siracusa | Polizia festeggia 173 anni di impegno per la sicurezza in tutta la provincia, Augusta compresa. Oggi la polizia festeggia il 173° anno dalla sua fondazione: ma i poliziotti sono sempre di meno. La Polizia di Stato festeggia i suoi 173 anni: le celebrazioni anche a Cuneo. Ne parlano su altre fonti

Festa della polizia, questore Aosta 'vicini a tutti i cittadini' - "Quest'anno celebriamo la nostra festa in questa straordinaria cornice a più di 2.100 metri di altitudine, una scelta dettata non solo per la bellezza unica, ma anche per ribadire che la polizia di ... (msn.com)

Polizia in festa per i 173 anni. In un anno di attività 146 arresti e 1330 denunce, sequestrate 33 tonnellate di droga - Consegnati i riconoscimenti agli agenti che si sono distinti. Compiacimento anche per i ragazzi che hanno restituito un portafogli perduto ... (luccaindiretta.it)

La Polizia compie 173 anni, il questore Palumbo: “sempre a servizio dei cittadini” - La Polizia di Stato compie 173 anni. I festeggiamenti ad Agrigento si sono svolti al Palacongressi del Villaggio Mosè con la partecipazione delle autorità locali e delle forze dell’ordine, con un ... (canicattiweb.com)