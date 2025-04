Secoloditalia.it - De Luca, “the end”. Il centrodestra lo sbeffeggia: “La Consulta gli ha ricordato che non è un viceré”

Terzo mandato addio, tramonta il sole sul “regno” di Deche il governatore campano ha provato a blindare fino a ieri, quando la Corte Costituzionale ha fatto chiarezza, mettendo la parola fine a uno dei tentativi più spregiudicati di forzatura istituzionale della storia recente delle Regioni italiane, sentenziando: la legge campana che apriva la strada al terzo mandato per il presidente Vincenzo Deè incostituzionale. Un verdetto netto, che restituisce dignità alla democrazia regionale e chiude un capitolo a parte segnato da ambizioni e forzature. E da una parte all’altra dello schieramento politico parlamentare e amministrativo le reazioni non si fatte attendere come era lecito aspettarsi. Con una curiosità che salta agli occhi: al di là della diversità di approcci e considerazioni, i commenti puntano in molti casi sulla metafora “regale”.