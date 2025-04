Movieplayer.it - È morta Valentina Tomada: per Il Paradiso delle signore è il terzo lutto in meno di un mese

A dare la notizia della scomparsa è stata l'amica e collega Emanuela Grimalda: èa Roma, a soli 55 anni, l'attrice, volto de Ile Centovetrine. Dopo una lunga malattia, èieri, mercoledì 9 aprile 2025,, volto assai familiare per il pubblico televisivo. Nata a Roma 55 anni fa, aveva recitato in moltissimo produzioni per il piccolo schermo, da Centovetrine a Don Matteo, da Incantesimo al, dove aveva interpretato Palma Rizzo. "Non è possibile": Emanuela Grimalda annuncia la scomparsa diA dare la triste notizia sui social è stata la collega Emanuela Grimalda: "Non è possibile! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà", si legge nel post. Solo due settimane fa era stata proprio