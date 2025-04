Dayitalianews.com - “Sono riusciti a mangiare tutto”; clamorosa “prestazione” in un ristorante di sushi: una coppia, in tre ore, fa fuori l’intero menù “All you can eat”. Il racconto della titolare a Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Un pranzodal comune in viale XVIII DicembreScene inaspettate in ungiapponese di, dove nei giorni scorsi unadi clienti ha consumato una quantità sorprendente di piatti in una sola seduta. L’episodio si è verificato in un locale con formula “all you can eat” situato su viale XVIII Dicembre e ha lasciato senza parole la proprietaria, abituata a ogni tipo di clientela ma non a una performance simile.Tre ore e decine di piatti:, sashimi e non soloCon grande calma e determinazione, laha ordinato piatto dopo piatto per circa tre ore consecutive, esplorandogiapponese: dai classicie sashimi alle croccanti tempura, senza tralasciare dolci e specialità meno note. Un ritmo costante, accompagnato da cordialità e sorrisi, ha catturato l’attenzione degli altri clienti e del personale.