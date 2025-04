Tgcom24.mediaset.it - Re Carlo III in versione giardiniere: pianta un albero donato da Sergio Mattarella

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

L'attenzione di reper l'ambiente è nota, ma anche il suo pollice verde e la vera e propria passione per giardinaggio e agricoltura. Niente di più appropriato allora del dono che il presidente della Repubblica,, ha voluto fare al sovrano a conclusione della visita di Stato a Roma: un. È unadi quercia nata nella storica tenuta di Castelporziano e cheha interrato di persona, badile in mano, nei giardini di villa Wolkonsky, la residenza dell'ambasciatore britannico a Roma prima di lasciare la Capitale e raggiungere Ravenna per l'ultima tappa la visita di Stato.