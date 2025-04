Amica.it - Vestiti asimmetrici di tendenza: a ciascuna, il suo

Leggi su Amica.it

In fatto di, per la primavera fioccano proposte originali ed eleganti. Di seguito, i modelli diavvistati durante le sfilate P/E 2025.Tra i modelli colorati ci sono quello vitaminico di Bottega Veneta, quello azzurro pastello di Stella McCartney e quello verde oliva realizzato in satin di Victoria Beckham. Immancabile l’abito monospalla di Coperni, caratterizzato da dettagli cut out lungo lo scollo.Nel video di Amica.it, si scoprono quelli di Ferragamo e di Gucci. GUARDA LE FOTOShopping guide: i toppiù romantici del 2024 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdi: a, il suo Amica.