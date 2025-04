I Cieli di Escaflowne un capolavoro tra fantasy mecha e sentimenti

Leggi su Ildenaro.it

di Alessandro SpagnuoloIdi(??????????, Tenk? no Esukafur?ne, letteralmente traducibile in “del cielo” o “del Paradiso”) è una delle serie anime* più iconiche degli anni ’90: una serie che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha visto all’epoca, capace di fondere con eleganza, azione, romanticismo e dramma con una naturalezza incredibile, trasportandoci in un mondo spettacolare dove ogni dettaglio ha una sua anima e la narrazione affascina sin dal primo episodio. Creato da Sh?ji Kawamori (?? ??, Kawamori Sh?ji) e prodotto dallo Studio Sunrise (?????, Sanraizu, già citato nell’articolo sulla serie Cowboy Bebop, l’anime* è composto da 26 episodi trasmessi in Giappone tra il 2 aprile e il 24 settembre 1996.La trama (senza spoiler)La storia segue le vicende di Hitomi Kanzaki (?????, Kanzaki Hitomi), una normale studentessa giapponese delle superiori, con un grande talento come centometrista e una passione per la cartomanzia.