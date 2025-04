Allenamento Inter Inzaghi riabbraccia Dimarco | oggi parzialmente in gruppo! Le ultime su Taremi e Dumfries

Allenamento Inter, Inzaghi riabbraccia Dimarco: oggi parzialmente in gruppo! Le ultime su Taremi e Dumfries da Appiano Gentile

Buone notizie dall'Allenamento odierno dell'Inter, con la squadra di Simone Inzaghi che è tornata al lavoro per preparare la prossima sfida di sabato in campionato contro il Cagliari. Ad Appiano Gentile si è rivisto Federico Dimarco, il quale si è allenato parzialmente in gruppo e viaggia verso il recupero. Buone sensazioni anche da Mehdi Taremi, il cui ritorno in gruppo è previsto per domani. A parte sia Denzel Dumfries che Piotr Zielinski, i quali ne avranno ancora per un po'. A riferirlo è Sky Sport.

Allenamento Inter terminato. A parte Dumfries e Zielinski. Taremi ha fatto personalizzato propedeutico al rientro in gruppo che dovrebbe avvenire domani.

