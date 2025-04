Napoli celebra la sua storia e i suoi sapori con la terza edizione di Vedi Napoli e poi Mangia

terza edizione per “Vedi Napoli e poi Mangia”, progetto promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli , che dall’11 aprile al 4 maggio, proporrà racconti, show cooking, degustazioni, itinerari guidati e concerti alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso pietanze tipiche della cucina partenopea, con la direzione artistica e scientifica dell’antropologo Marino Niola e con la partecipazione straordinaria di Lina Sastri. Gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione su eventbrite.it; per i concerti non è necessaria la prenotazione, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il programma della rassegna è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dall’assessora al Turismo e alle Attività produttive e dal direttore Niola. Leggi su Ildenaro.it per “e poi”, progetto promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di, che dall’11 aprile al 4 maggio, proporrà racconti, show cooking, degustazioni, itinerari guidati e concerti alla scoperta dellae della cultura diattraverso pietanze tipiche della cucina partenopea, con la direzione artistica e scientifica dell’antropologo Marino Niola e con la partecipazione straordinaria di Lina Sastri. Gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione su eventbrite.it; per i concerti non è necessaria la prenotazione, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il programma della rassegna è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dall’assessora al Turismo e alle Attività produttive e dal direttore Niola.

. Napoli celebra 2.500 anni di storia. Napoli, quest'anno, compie 2500 anni. Napoli celebra Pino Daniele: un tributo al Nero a Metà nel 70° anniversario della sua nascita. Napoli celebra 2500 anni di storia alla BIT 2025. Napoli celebra 2500 anni di storia. Ne parlano su altre fonti

Napoli celebra 2500 anni di storia con un messaggio di speranza e rinascita - Questo evento non solo celebra la cultura napoletana ... Napoli come esempio di resilienza Napoli, con la sua storia millenaria, continua a essere un esempio importante di resilienza. In un momento in ... (gaeta.it)

Storie di Storia / 78. NO! a Napoli Milionaria - Nel 2025 Napoli celebra i 2.500 anni dalla sua fondazione con una programmazione di iniziative culturali che si protrarrà nell’arco dei prossimi mesi, grazie alla collaborazione tra il Comune e oltre ... (repubblica.it)

Napoli 2500 un compleanno senza storia - “Napoli 2500”: le celebrazioni del compleanno della città avrebbero potuto costituire l’occasione eccellente per promuovere, in una congiuntura particolarmente favorevole per i flussi turistici e l’im ... (msn.com)