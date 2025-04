Livorno | Sorpreso a cedere droga addosso nasconde 9 dosi di cocaina e 730 euro | denunciato

denunciato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato in centro città mentre cedeva una dose di droga a una persona e successivamente, alla vista dei militari dell'Arma, ha tentato di disfarsi di un sacchetto di stoffa.

