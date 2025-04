Iodonna.it - I cibi sani per la mente possono essere anche gustosi. Qualche esempio? I pop corn fatti in casa e mirtilli.

Seguire una dieta sana è importante per proteggere il cuore, certo, ma non dimentichiamoci del cervello. Secondo la dottoressa Uma Naidoo, psichiatra nutrizionale e docente alla Harvard Medical School, il nostro stile alimentare può influenzare profondala salute cerebrale, contribuendo a rallentare la neurodegenerazione e a ridurre il rischio di malattie come l’Alzheimer. Evitare zuccheri e grassi saturi è fondamentale, ma ancora più importante è scegliere igiusti. Ecco otto alimenti che l’esperto ha rivelato di consumare ogni giorno — o almeno ogni settimana, come riportato dal New York Post. 6 trucchi per mantenere in forma il cervello dei nonni guarda le foto Dalla natura alla: pesce, verdure e frutti “intelligenti”Il pesce fresco, soprattutto quello grasso come il salmone, il pesce persico e l’halibut, è una delle principali fonti di omega-3, acidi grassi essenziali con proprietà antinfiammatorie.