Pallamano La Publiesse Chiaravalle rimonta il Camerano e vince il derby 32-24

Chiaravalle, 10 aprile 2025 – È il successo di tutti. Della squadra, dello staff, della dirigenza, di un palazzetto all’ennesimo sold out stagionale. Ma soprattutto di Patricio Verdino, che ribadisce il suo esagerato senso di appartenenza. Il suo amore per questi colori. Il bianco e il blu, una tonalità deliziosa di cui si è tinto il derby: la Publiesse Chiaravalle batte Camerano 32-24 e compie un balzo importante verso il proprio obiettivo.IL MATCH – Ma il risultato finale può ingannare. Coach Andrea Guidotti e ragazzi partono male, subiscono un break importante e sono costretti a rincorrere fino all’intervallo e oltre. Il Camerano è più preciso al tiro durante la prima frazione, trova la via della rete con estrema facilità e dall’altra parte, complice un po’ di tensione locale, Anzaldo sale in cattedra e colleziona parate. .com - Pallamano / La Publiesse Chiaravalle rimonta il Camerano e vince il derby 32-24 Leggi su .com Verdino sopra le righe ma è il successo di tutti e la squadra compie un balzo importante verso il proprio obiettivo, 10 aprile 2025 – È il successo di tutti. Della squadra, dello staff, della dirigenza, di un palazzetto all’ennesimo sold out stagionale. Ma soprattutto di Patricio Verdino, che ribadisce il suo esagerato senso di appartenenza. Il suo amore per questi colori. Il bianco e il blu, una tonalità deliziosa di cui si è tinto il: labatte32-24 e compie un balzo importante verso il proprio obiettivo.IL MATCH – Ma il risultato finale può ingannare. Coach Andrea Guidotti e ragazzi partono male, subiscono un break importante e sono costretti a rincorrere fino all’intervallo e oltre. Ilè più preciso al tiro durante la prima frazione, trova la via della rete con estrema facilità e dall’altra parte, complice un po’ di tensione locale, Anzaldo sale in cattedra e colleziona parate.

Pallamano / La Publiesse Chiaravalle rimonta il Camerano e vince il derby 32-24. Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, domani derby infrasettimanale contro il Camerano. Pallamano / Publiesse Chiaravalle da sogno espugna Bolzano (30-31). Publiesse Pallamano Chiaravalle, stavolta sì: espugna Rubiera 26-22 e coglie la prima vittoria nella Serie A Gold. Pallamano, Chiaravalle sbanca Pressano 30-28. Pallamano / Publiesse Chiaravalle, pareggio sfiorato per gli uomini in A Gold, le ragazze di A2 vincono il girone C. Ne parlano su altre fonti

Chiaravalle, assalto al Rubiera: match point per restare in A gold - In serie A gold di pallamano, Chiaravalle-Rubiera in programma ... il coach Andrea Guidotti sono due dei tanti volti della Publiesse Chiaravalle dei miracoli che vuole regalarsi la vittoria ... (rainews.it)

Pallamano a gold. Si torna in campo il prossimo 8 marzo - Per Chiaravalle impegno casalingo contro il fanalino di coda Secchia Rubiera. La squadra di Guidotti vorrà tornare alla vittoria dopo l’ultimo successo casalingo dove la Publiesse ha superato i ... (msn.com)

Pallamano A2 femminile, Pellonara: "Voglia di sognare». Chiaravalle domina - La Publiesse Chiaravalle Femminile guarda tutti dall’alto nel girone C di A2 femminile insieme alla Tushe Prato. Le ragazze guidate da coach Santiago Romero girano la boa in vetta alla classifica. (msn.com)