Non solo Xi | tra populisti e principini il vero volto dell’élite politica cinese

Xi Jinping? A differenza di quanto si possa pensare è soltanto la punta più visibile dell’enorme iceberg che rappresenta. Fa comodo ed è facile pensare alla Cina guidata da un uomoal comando. In realtà persino il P residente– da molti commentatori definito “l’uomo più potente del mondo” – deve fare i conti con alti funzionari, ex leader, correnti e gruppi di potere dalle visioni più diverse e opposte. Anche Xi, in altre parole, è costretto a trovare un equilibrio per far sì che il Partito Comunista(Pcc), il partito che di fatto gestisce ladella seconda economia globale, marci in un’unica direzione e venga percepito all’esterno come unito e compatto. Dietro le quinte esiste tuttavia un’élitemolto varia e Xi, come detto, ne è l’ago della bilancia.