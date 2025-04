Riminitoday.it - Nella lite spunta una catena e danneggia l'auto dell'avversario

Leggi su Riminitoday.it

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di mercoledì, in via dei Mille a Rimini dove è scoppiata una ferocetra due nordafricani uno dei quali armato di. L'allarme è scattato intorno alle 17 quando i passanti, che si sono trovati in mezzo al parapiglia, hanno chiamato il 112 facendo.