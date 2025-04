Quotidiano.net - La maledizione delle Serie TV: da "Il paradiso delle Signore" a "Glee", quando il set diventa un mistero

Unadi lutti improvvisi ha recentemente scosso Il, la popolare soap italiana di Rai1, sollevando tra i fan l’ipotesi di una “” che sembra perseguitare il cast. In appena un mese, tra marzo e aprile 2025, tre attori – Pietro Genuardi, Andrea Savorelli e Valentina Tomada – sono scomparsi in circostanze diverse ma ravvicinate, gettando un’ombra oscura sulla fiction ambientata nel grande magazzino milanese degli anni Sessanta. Genuardi, il volto di Armando Ferraris, è morto il 14 marzo per una grave malattia del sangue; Savorelli, che interpretava Pietro Conti, è deceduto pochi giorni fa in circostanze ancora da chiarire; infine, Valentina Tomada, nota per il ruolo di Palma Rizzo, si è spenta il 9 aprile dopo una lunga battaglia contro una patologia. Tre addii che, per la loro vicinanza temporale, hanno fatto parlare di un fenomeno inquietante, simile a quello che ha colpito altreTV nel mondo.