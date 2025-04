Potenziata la sezione radiomobile dei carabinieri con due nuove motociclette FOTO

nuove motociclette si aggiungono al parco mezzi della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Pescara, portando a quattro il numero totale dei veicoli a due ruote in dotazione all’Arma sul territorio cittadino.«Un importante potenziamento. Ilpescara.it - Potenziata la sezione radiomobile dei carabinieri con due nuove motociclette [FOTO] Leggi su Ilpescara.it Duesi aggiungono al parco mezzi delladel nucleo operativo edella Compagniadi Pescara, portando a quattro il numero totale dei veicoli a due ruote in dotazione all’Arma sul territorio cittadino.«Un importante potenziamento.

