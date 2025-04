Look di Carlo e Camilla a Ravenna eleganza sobria ma luminosa

Ravenna, 10 aprile 2025 – Un'eleganza sobria ma luminosa. Adatta all'età e al clima che ha accolto i reali britannici, re Carlo e la regina Camilla, a Ravenna. Forse tra le mise più azzeccate degli ultimi tempi. Raffinati ma non impostati. Naturali ma identitari e con dettagli che conquisteranno i più giovani. Il re in un morbido completo sartoriale grigio perla su camicia bianca. Tocco glamour la cravatta in match con pochette, entrambe in raffinata seta color cremisi e piccole inserzioni a fantasia. La regina consorte Camilla ha abbagliato il pubblico già appena atterrata dall'aeroporto Ridolfi di Forlì. L'abito morbido color avorio, nonostante i rigorosi tagli sartoriali del collo alla coreana e il casto taglio che diventa uno scollo. Impercettibile. Impreziosito dall'iconica e antica spilla portata, come suo stile, poco sotto la spalla.

