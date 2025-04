Lanazione.it - OroArezzo, il gioiello è «Specchio del tempo» con Premiere

Arezzo, 10 aprile 2025 – Il: materiali luminosi, cristalli, pietre, texture. Elementi cangianti che i maestri orafi plasmano in riflessi di emozioni, personalità e stile. La 34ª edizione di Première vede ilcosì: tra design conraneo e patrimonio della tradizione gioielliera made in Italy, oggetti che mutano con i movimenti del corpo. Il concorso di, salone di Italian Exhibition Group che si tiene dal 10 al 13 maggio prossimi ad Arezzo Fiere e Congressi, celebra l'eccellenza produttiva e creativa del Made in Italy nel settore orafo, argentiero e gioielliero. I pezzi unici realizzati dalle aziende che partecipano al concorso saranno esposti nelle due grandi vetrine al centro del padiglione “Chimera” durante i giorni di manifestazione. Tema dell’edizione 2025:del