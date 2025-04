News.robadadonne.it - “Ho fatto tutto con e per lei”: Roberto Benigni e l’amore di una vita per Nicoletta Braschi

rappresentano una delle coppie più belle del cinema internazionale. Non solo perché ci appaiono distanti dal gossip che anima altre celebrità che hanno una relazione, ma perché il pubblico ha una percezione di loro come di due persone reciprocamente innamorate ogni giorno di più. Una speranza e un mito reale per coloro che credono nel.L’incontrosi incontrano per la prima volta nel 1983. Lui è alla sua prima prova da regista con Tu mi turbi, film composto da diversi episodi, in cuiappare nel primo, nei panni della Madonna, mentreè un pastore che, per una sera si presta a far da babysitter a Gesù bambino. Un presagio in un certo senso del loro amore: alla fine dell’episodio, dopo che Gesù ha messo a dura prova il suo babysitter, appare Maria, bellissima, a ricordare al pastore quanto ne fosse innamorato quando era più giovane.