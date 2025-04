Lortica.it - Onorificenze alla Polizia di Stato di Arezzo: coraggio, professionalità e spirito di servizio (Foto)

Leggi su Lortica.it

, Teatro Petrarca – 10 aprile 2025Nel corso della cerimonia per il 173° Anniversario della Fondazione delladi, svoltasi presso il Teatro Petrarca di, èconferito un importante riconoscimento al personale della Questura e dei reparti della provincia, distintosi per operazioni complesse, atti di eroismo e dedizione al.Promozione per Merito StraordinarioVice Sovrintendente Giacomo SerboliEncomio SolenneAgenti Alessandro Visalli e Benedetta Nasello, inall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, per aver tratto in salvo un uomo con intenti suicidi, gettandosi nelle gelide acque del Canale Maestro della Chiana cone prontezza operativa. (, 17 febbraio 2024)Ispettori Giuseppe Mario Longhitano e Giuseppe Varano e Sovrintendente Patrizio De Prosperis, della Squadra Mobile, per l’arresto in flagranza di un cittadino italiano per tentato omicidio, al termine di un’articolata attività investigativa.