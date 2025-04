Latuafonte.com - UeD, chi è Marilù: età, cognome, lavoro, Instagram, era già stata in studio

Leggi su Latuafonte.com

è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne, durante l’edizione 2024/2025. Il pubblico di Canale 5 l’ha ritrovata al centrodurante la sua conoscenza con Pierpaolo. Ma questa non è la prima volta che i telespettatori che seguono da anni il dating show di Maria De Filippi la vedono in. Infatti, sebbene siabrevissima la sua esperienza nel programma, qualcuno si è subito ricordato di lei. A differenza di ciò che è accaduto negli anni passati, questa volta è una dama che fa parte del parterre del Trono Over, con la possibilità di conoscere i cavalieri presenti di fronte a lei. Ma vediamo insieme chi è e quando l’abbiamo vista in.Chi èGuarnieri dama di Uomini e Donne:Leggi anche: UeD, chi è Margherita (dama): età,Leggi anche: Uomini e Donne 2025 chi è Valentina: età, origini,Ildella damadi UeD è Guarnieri.