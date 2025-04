Juventusnews24.com - Infortunio Mbangula, l’esterno bianconero si è allenato ancora a parte: le sue condizioni in vista di Juve Lecce

di Marco Baridonsi è: tutti i dettagli e le novità dall'allenamento odiernoCi sono nuovi aggiornamenti dalla Continassa sulledidopo l'allenamento odierno. Come appreso dantusnews24,, che ieri non si èa causa di un sovraccarico alla coscia destra, ha continuato le terapie anche nella giornata di oggi, giovedì 10 aprile.Le suesono quindi da monitorare giorno per giorno indel prossimo match contro il.