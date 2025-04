Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Marc Soler passa per primo al GPM di Asentzio

14.36 Dalla lotta ne escono fuori Ben Healy (EF Education-Easy Posto) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Quinn Simmons (Lidl-Trek) li raggiunge. 14.33 La velocità media al momento è di 45.4 km/h.14.32 Problema tecnico per James Knox (Soudal Quick-Step), mentre cinque corridori provano lo strappo.14.30(UAE Team Emirates XRG) èto per prima al GPM di, raccogliendo 3 punti; secondo Bruno Armirali (Decathlon AG2R La Mondiale), due punti per lui. Terzo Daniel Martinez (Red Bull BORA-hansgrohoe) che si prende un punto.14.28 Adesso il gruppo affronterà una sezione in discesa.14.26 I corridori hanno appenato il GPM di.14.24 Manca solo un km e il gruppo raggiungerà la cima di.14.22 I dettagli sulla salita diche si sta per concludereEguneko lehen mendatea.