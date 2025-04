Alcune situazioni se non ce la fanno a evolversi involvono

Leggi su Ildenaro.it Ieri sera, sul tardi, gli europei hanno ricevuto un augurio di buona notte proveniente dall’altra costa dell’Atlantico. Il suo contenuto era la comunicazione ufficiale della decisione presa da Trump di sospendere per 90 giorni l’applicazione dei super dazi che ha imposto da una settimana su tutto quanto perveniva negli USA dal resto del Mondo. Solo per quanto sarebbe arrivato dalla Cina restava confermato un onere “simbolico” (parole di Trump) del 10%. Un raffronto che si para innanzi a chiunque sappia leggere e scrivere è quello con Don Giacinto a forza, il personaggio di fantasia di umili origini protagonista del film omonimo dei primi anni ’50. Questi, pur essendosi arricchito, non riusciva a riscattarsi socialmente. Il presidente americano, pur essendo riuscito a tenersi a galla nei marosi finanziari e legali che, nel recente passato, lo hanno investito con violenza, fino a ora non è stato in grado di raccogliere il consenso sociale, rimanendo di conseguenza nella folta schiera dei parvenu o, ancora meno qualificante, il corrispondente di un palazzinaro italiano del tipo di quell del boom degli anni ’60, più o meno abusivo e con i conti con la giustizia non in regola.

