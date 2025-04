Secoloditalia.it - Sui Paesi sicuri decide il governo, non la magistratura: la Corte Ue dà ragione alla linea Meloni. Si cambia musica

Sono i governi che devonore quali siano i. Ddi giustizia Ue arriva un un colpo durissimodiscrezionalità delle toghe italiane sul tema immigrazione. E’ il parere espresso da Richard de la Tour, l’avvocato generale delladi giustizia Ue che ha studiato il dossier Italia-Albania: “Uno Stato membro può designared’originemediante atto legislativo e deve divulgare, a fini di controllo giurisdizionale, le fonti d’informazione su cui si fonda la designazione”. In attesa della sentenza dellaattesa tra fine maggio e inizio giugno è chiara la marcia di avvicinamento verso laitaliana, ladel buon senso introdotta dpremier ed apprezzata in sede europea. Le indicazioni di De la Tour, pur non vincolanti, sono già dare un segnale importante verso questa direzione.