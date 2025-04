Quifinanza.it - L’impennata dei rendimenti dei Treasury che desta perplessità: cosa è accaduto

Restano sotto osservazione il mercato obbligazionario USA ed ideiBond, che hanno registrato nei giorni scorsi un inspiegabile impennata, insolita per un periodo come questo in cui i mercato azionari stanno crollando e si tema una recessione. In uno scenario siffatto, tradizionalmente, gli investitori hanno sempre a acquistato T-bond come bene rifugio e quindi isarebbero dovuti scendere.? E qual è ora la situazione?in marginale calo ma vicino ai massimiQuesta mattina, a fronte del rimbalzo dei mercati europei, in scia alla rimonta di Wall Street ieri sera, idei Bond USA, che ieri avevano toccato dei picchi insoliti, hanno poi evidenziato un ridimensionamento. Il T-Bond decennale ha visto il rendimento volare su una massimo del 4,51%, per poi ritracciare quest’oggi di 9,2 punti base al 4,304%.