Arthur Conte non lo vuole La Juve preme per regalarlo al Napoli così libera il posto per Sancho

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024)non lo. Laper regalarcelofa ilperAntonionon fa i salti di gioia per l’eventuale arrivo del brasilianoche sarebbe regalato aldallantus (che pagherebbe anche il suo stipendio che è alto: 6 milioni). Regalato perché in questo modo lantus farebbe. Anche se in serata Gianluca Di Marzio ha detto che lantus si sarebbe sfilata dalla corsa ama nel mercato mai dire mai. Per quel che riguarda casa, Antonionon ritienefunzionale al suo progetto. Non è un calciatore che gli interessa. Gli sarebbe piaciuto Gilmour che però è tramontato già da qualche giorno, prima dell’infortunio di O’Riley.